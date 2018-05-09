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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вихід США з ядерної угоди з Іраном: з'явилася перша реакція ООН

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ООН критикує рішення Трампа щодо виходу з ядерної угоди з Іраном
ООН критикує рішення Трампа щодо виходу з ядерної угоди з Іраном / Reuters

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що розчарований заявою президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

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Антоніу Гутерреш звернувся до всіх учасників угоди дотримуватися своїх зобов'язань, а іншим державам – надавати їм у цьому необхідну підтримку. 

Я глибоко стурбований повідомленням про те, що Сполучені Штати вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій і мають намір відновити застосування санкцій,
– йдеться у заяві, з якою від імені глави ООН виступив його прес-секретар.

Генсек ООН додав, що розчарований таким рішенням Трампа. За його словами, СВПД є найважливішим досягненням в сфері нерозповсюдження ядерної зброї та дипломатії.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди з Іраном і про посилення санкцій.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбувалося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Іран ООН Антоніу Гутерреш Генсек ООН
Джерело: 24 Канал
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