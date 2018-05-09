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Выход США с ядерной сделки с Ираном: появилась первая реакция ООН

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ООН критикует решение Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном
ООН критикует решение Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что разочарован заявлением президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов с ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

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Антониу Гутерреш обратился ко всем участникам сделки придерживаться своих обязательств, а другим – оказывать им в этом необходимую поддержку.

Я глубоко обеспокоен сообщением о том, что Соединенные Штаты вышли из Общего всеобъемлющего плана действий и намерены возобновить применение санкций,
– говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь.

Генсек ООН добавил, что разочарован таким решением Трампа. По его словам, СВПД является важнейшим достижением в области нераспространения ядерного оружия и дипломатии.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов с ядерной сделки с Ираном и об усилении санкций.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание происходило в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Иран ООН Антониу Гутерреш Генсек ООН
Источник: 24 Канал
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