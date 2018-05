"Трамп оголошує Європі війну": чому США покидають ядерну угоду з Іраном та до чого це призведе

Тож чому Трамп, незважаючи на міжнародне несхвалення, зважився на вихід США із угоди про мирний атом, укладеної з Іраном, та які ризики це рішення несе для Америки і світу загалом – аналізували іноземні ЗМІ.

Ядерна угода з Іраном була підписана у Відні в липні 2015-го року між представниками Тегерана і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Так званий договір про мирний атом забезпечував міжнародний нагляд над іранською ядерною програмою. Згідно з документом, Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу. Цю домовленість називали одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Однак Дональд Трамп, вступивши на посаду президента Америки, вирішив інакше. Із 2016 року він усіляко критикував угоду, укладену за свого попередника, називаючи її "помилковою" та "найгіршою в історії Штатів".

Наразі чинного лідера Америки у політиці щодо Ірану підтримує його радник із питань національної безпеки Джон Болтон. У своїй статті для The Washington Post він пише, що сам принцип угоди з Іраном скомпрометований тим, як жахливо вона зарекомендувала себе в останні два роки.

Задум Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) полягав у тому, що іранський режим в інтересах власного народу обмінює свої ядерні амбіції на економічні стимули. Але замість концентрації на відповідальних діях Тегеран вливав мільярди доларів у військові авантюри за кордоном, поширюючи хвилю смерті та руйнування по Близькому Сходу від Ємену до Сирії. Тим часом іранський народ у своїй країні страждав від обвалу валюти, підвищення інфляції, відсутності зростання зарплат і екологічної кризи, яка набирає обертів,

– пояснює Болтон.

Трамп вивчав угоду більше двох років і, вирішивши, що вона підриває безпеку американського народу, покінчив з участю в ній США, продовжує автор публікації. За словами топ-посадовця Америки, ці дії "змінили хід небезпечної політики і вивели США на новий курс, спрямований проти агресивної поведінки супротивників".



Болтон переконаний, що рішення Трампа про вихід з іранської ядерної угоди – "виважене". До слова, радник президента США ратував за повалення уряду Ірану ще до свого призначення в адміністрацію кілька тижнів тому

Якщо вірити президенту США, то він сподівається, що нові потужні санкції змусять Іран погодитися на кращу і надійнішу ядерну угоду, але, з урахуванням того, що Тегеран навряд чи піде на поступки, дехто з аналітиків припускає, що справжньою ціллю адміністрації Трампа є зміна режиму в Ірані, йдеться у матеріалі The Washington Times.

Критики Трампа, як зазначається, майже впевнені, що Білому дому потрібні не переговори з іранським урядом, а його повалення: якби США серйозно ставилися до ядерних програм Ірану та його авантюр у регіоні, вони б зберегли угоду, а не намагалися її зірвати, зауважує автор публікації Ґай Тейлор.

Відмова від ядерної угоди з Іраном заснована на бажанні "утримувати Іран на лаві порушників" і не дати йому встановити нормальні відносини із зовнішнім світом,

– коментує професор міжнародних відносин у Гарвардському університеті Стівен Уолт.

Дії Трампа жорстко критикує екс-прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. На його думку, виходом США з іранської ядерної угоди "Трамп оголошує війну Європі", адже, акцентує дипломат у своєму Twitter, нові санкції Штатів проти Ірану навряд чи стосуватимуться будь-яких американських компаній, натомість вони найбільше нашкодять європейським підприємствам.

US Iran sanctions are hardly hitting any US companies, but aim primarily at European ones. This is a behavior with secondary sanctions that EU in the past has considered to be utterly unacceptable.