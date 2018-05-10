"Трамп оголошує Європі війну": чому США покидають ядерну угоду з Іраном та до чого це призведе

8 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди та оголосив про готовність ввести потужні санкції проти Тегерану. Лідер Ірану гостро сприйняв рішення президента США, не виключивши можливість того, що його країна поновить свою ядерну діяльність. Незадоволені таким кроком лідера Штатів і його західні союзники.

Тож чому Трамп, незважаючи на міжнародне несхвалення, зважився на вихід США із угоди про мирний атом, укладеної з Іраном, та які ризики це рішення несе для Америки і світу загалом – аналізували іноземні ЗМІ.

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Коротка передісторія

Ядерна угода з Іраном була підписана у Відні в липні 2015-го року між представниками Тегерана і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Так званий договір про мирний атом забезпечував міжнародний нагляд над іранською ядерною програмою. Згідно з документом, Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу. Цю домовленість називали одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Однак Дональд Трамп, вступивши на посаду президента Америки, вирішив інакше. Із 2016 року він усіляко критикував угоду, укладену за свого попередника, називаючи її "помилковою" та "найгіршою в історії Штатів".

"Трамп учинив виважено"

Наразі чинного лідера Америки у політиці щодо Ірану підтримує його радник із питань національної безпеки Джон Болтон. У своїй статті для The Washington Post він пише, що сам принцип угоди з Іраном скомпрометований тим, як жахливо вона зарекомендувала себе в останні два роки.

Задум Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) полягав у тому, що іранський режим в інтересах власного народу обмінює свої ядерні амбіції на економічні стимули. Але замість концентрації на відповідальних діях Тегеран вливав мільярди доларів у військові авантюри за кордоном, поширюючи хвилю смерті та руйнування по Близькому Сходу від Ємену до Сирії. Тим часом іранський народ у своїй країні страждав від обвалу валюти, підвищення інфляції, відсутності зростання зарплат і екологічної кризи, яка набирає обертів,

– пояснює Болтон.

Трамп вивчав угоду більше двох років і, вирішивши, що вона підриває безпеку американського народу, покінчив з участю в ній США, продовжує автор публікації. За словами топ-посадовця Америки, ці дії "змінили хід небезпечної політики і вивели США на новий курс, спрямований проти агресивної поведінки супротивників".



Болтон переконаний, що рішення Трампа про вихід з іранської ядерної угоди – "виважене". До слова, радник президента США ратував за повалення уряду Ірану ще до свого призначення в адміністрацію кілька тижнів тому

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Справжня мета Трампа щодо Ірану

Якщо вірити президенту США, то він сподівається, що нові потужні санкції змусять Іран погодитися на кращу і надійнішу ядерну угоду, але, з урахуванням того, що Тегеран навряд чи піде на поступки, дехто з аналітиків припускає, що справжньою ціллю адміністрації Трампа є зміна режиму в Ірані, йдеться у матеріалі The Washington Times.

Критики Трампа, як зазначається, майже впевнені, що Білому дому потрібні не переговори з іранським урядом, а його повалення: якби США серйозно ставилися до ядерних програм Ірану та його авантюр у регіоні, вони б зберегли угоду, а не намагалися її зірвати, зауважує автор публікації Ґай Тейлор.

Відмова від ядерної угоди з Іраном заснована на бажанні "утримувати Іран на лаві порушників" і не дати йому встановити нормальні відносини із зовнішнім світом,

– коментує професор міжнародних відносин у Гарвардському університеті Стівен Уолт.

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"Ніякої поваги до інтересів Європи"

Дії Трампа жорстко критикує екс-прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. На його думку, виходом США з іранської ядерної угоди "Трамп оголошує війну Європі", адже, акцентує дипломат у своєму Twitter, нові санкції Штатів проти Ірану навряд чи стосуватимуться будь-яких американських компаній, натомість вони найбільше нашкодять європейським підприємствам.

US Iran sanctions are hardly hitting any US companies, but aim primarily at European ones. This is a behavior with secondary sanctions that EU in the past has considered to be utterly unacceptable. — Carl Bildt (@carlbildt) 9 травня 2018 р.

Хоч вихід США із JCPOA не став несподіванкою, однак "впадає в око відсутність поваги до інтересів та аргументів ЄС", продовжує Більдт.

Шведський політик додає, що Росії та президенту Володимиру Путіну вигідна ситуація, що склалася навколо ядерної угоди з Іраном, а на Захід у зв'язку із цим очікує низка вельми негативних наслідків.

Росія – у виграші

Із твердженням Більдта погоджується професор Вроцлавського університету Роберт Стефаніцкі.

Є хтось, хто в будь-якому випадку виграє від рішення Трампа про вихід США з ядерної угоди з Тегераном. Хтось, для кого зростання цін на нафту, ослаблення міжнародної позиції Штатів та економічні війни на Заході – прекрасна музика для вух. Це Росія,

– пише він у статті для Gazeta Wyborcza.

Аналітик прогнозує, що Франція, Великобританія та Німеччина спробують гарантувати Ірану, що він нічого не втратить від виходу США з договору. Стефаніцкі вказує на два варіанти розвитку подій. "Позитивний сценарій такий: Європа дотримується угоди, а Тегеран розумно вирішує, що це йому підходить. Азіатські й європейські компанії продовжують купувати захищену від санкцій з боку ЄС іранську нафту. (...) Найгірший, але реальний сценарій – повернення Ірану до виробництва високозбагаченого урану, що дасть Ізраїлю та США привід для військового втручання", – застерігає експерт.

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Стефаніцкі також припускає, що однією з причин порушення США угоди з Іраном може бути залякування лідера КНДР Кім Чен Ина за принципом "вбити курча, щоб налякати мавпу". Але така політика призведе лише до провалу намагань Трампа щодо денуклеаризації Північної Кореї. Крім того, угода з Кімом, якої прагне глава Білого дому, ще вилами по воді писана, а договір з іранським президентом Хассаном Рухані має міцні основи, пояснює польський аналітик.



Роберт Стефаніцкі не виключає, що Трамп хоче вийти з JCPOA та поновити санкції проти Ірану, аби залякати ще одного "неслухняного" супротивника – Кім Чен Ина

Врятувати угоду: місія нездійсненна?

Independent повідомляє, що французькі, німецькі та британські чиновники планують зустрітися з іранськими колегами на наступному тижні, аби обговорити шляхи порятунку ядерної угоди від спроб Дональда Трампа її саботувати.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що глава Білого дому не залишив Європі іншого вибору, окрім як боротися за свої цінності.

США більше не хочуть співпрацювати з іншими частинами світу. В цій ситуації ми повинні змістити Штати, які втратили свою силу в статусі міжнародного гравця і через це – у довгостроковій перспективі – вплив,

– висловився він.

Видання підкреслює, що ЄС проситиме зробити виключення для своїх компаній і фінансових установ в американських санкціях, хоча це навряд чи станеться.

Обійти санкції: місія здійсненна?

Тим часом Росія та Китай, дві інші держави, які підписали угоду, не збираються послаблювати свої торговельні та політичні відносини з Іраном, навпаки – зміцнити їх на противагу санкціям США.

"Аналітики вважають, що незалежно від успіху нових санкцій, не схоже, що Китай скоротить закупівлі іранської нафти. До того ж, Тегеран може знайти союзника в особі Росії, яка також перебуває під санкційним тиском Америки", – передає CNBC.

Іран вже навчився обходити санкції, тому робитиме це і тепер, причому успішніше, акцентується в матеріалі.

За останні два роки вони (іранський режим – "24") багато чому навчилися, тож тепер все знову зводиться до гри у піжмурки по всьому світу",

– цитує видання Генрі Роума, дослідника з Eurasia Group, який додає, що Тегеран уже "довів собі, що здатний вижити".

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