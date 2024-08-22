Як залежить вартість землі від її призначення

Земля – один з найцінніших ресурсів в Україні. Вона використовується для побудови житла або розвитку сільськогосподарського підприємства.

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Одним з найважливіших факторів, який може впливати на вартість 1 сотки землі в Україні – це призначення ділянки. В Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі: Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів.

Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів. Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше.

Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше. Землі промислового призначення: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 до 100 тисяч доларів і більше за 1 сотку.

Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 до 100 тисяч доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством.

Які ще фактори впливають на вартість землі

На вартість землі також впливають такі фактори, як:

Родючість ґрунту. Якщо земля має високу родючість, це може позитивно вплинути на її вартість, особливо для сільськогосподарських ділянок.

Розташування. Земля в центральних чи перспективних регіонах, має вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами.

Комунікації та інфраструктура поблизу. Земля, що має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче.

Попит та кон'юнктура ринку. Вартість землі може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції на ринку нерухомості.

Яка нині вартість 1 сотки землі

Вартість 1 сотки землі в Україні визначаються лише індивідуально. Для цього враховуються всі вищезазначені фактори та інші особливості.

Вартість сільгоспземлі по Україні / фото Опендатабот

Вартість землі доволі сильно відрізняється залежно від регіону розташування. Станом на липень 2024 року ціни становлять від 29 830 до 182 235 гривень за гектар. Середня вартість становить 51 248 гривень за гектар.