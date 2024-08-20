Кому та для чого можуть давати землю

Кожен громадянин України, який досяг 18-річчя, може приватизувати безплатно до 2,28 гектара землі. Отриманий пай за бажанням згодом можна буде продати. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

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Втім, земельну ділянку виділяють лише якщо особа раніше не скористалася правом на приватизацію землі відповідного цільового призначення. Із земель державної та комунальної власності є можливість безплатно отримати ділянку в таких розмірах:

до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства;

до 12 соток для ведення садівництва;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селах – не більше ніж 25 соток (в селищах – до 15 соток, в містах – до 10 соток);

до 10 соток для індивідуального дачного будівництва;

для будівництва гаражів – не більше ніж 1 сотка;

для ведення фермерського господарства – у розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

Особи, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності повинні звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у приватну власність.

Як знайти та отримати ділянку, яка цікавить

Потрібно вибрати необхідну ділянку на кадастровій карті та звернутися до територіальних управлінь Держгеокадастру, сільської, селищної, міської ради за місцерозташуванням ділянки. Якщо бажана земельна ділянка під будівництво дачі знаходиться за межами населеного пункту та не належить до земель сільськогосподарського призначення держвласності, потрібно звернутись до районної державної адміністрації.

Проживаючи в одному населеному пункті, можна просити виділити земельну ділянку в іншому. Спочатку потрібно отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Для цього потрібно звернутися в міську, селищну, сільську раду, головне управління Держгеокадастру у відповідній області, районну, обласну державну адміністрацію. Сюди Ви надаєте:

клопотання із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (зразок клопотання є в органі, до якого його подаєте)

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки

документи, які підтверджують статус учасника АТО.

Важливо Не пізніше, ніж через місяць Ви маєте отримати Дозвіл щодо відведення земельної ділянки. Далі починається розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Його робить компанія, що є виконавцем робіт із землеустрою. Сюди треба надати раніше отриманий дозвіл щодо відведення земельної ділянки. Ви приблизно через пів року отримуєте проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Узгодження з Держгеокадастром та реєстраційні дії

Проєкт має пройти погодження в:

територіальному органі Держгеокадастру в районах (містах);

структурному підрозділі райдержадміністрації у сфері містобудування та архітектури або виконавчому органі міської ради у сфері містобудування та архітектури;

інших органах виконавчої влади згідно зі статтею 186-1 Земельного кодексу України залежно від місця розташування земельної ділянки.

В ці органи подається оригінал проєкту землеустрою та копія проєкту землеустрою. На погодження дається 10 днів, після чого ви отримуєте висновок про погодження проєкту землеустрою. Потім відбувається реєстрація земельної ділянки Державним кадастровим реєстратором приблизно 14 днів. Йому необхідно подати:

заяву про державну реєстрацію земельної ділянки (за формою згідно з додатком 22 постанови КМУ від 17.10.2012 №1051);

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Що необхідно зробити насамкінець

Наприкінці вам мають надати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і починається етап затвердження проєкту землеустрою, яким займається міська, селищна, сільська рада, головне управління Держгеокадастру у відповідній області, районна, обласна державна адміністрація.

Державному органу надається погоджений проєкт землеустрою; позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності згідно із законом). На цю роботу чиновники мають 14 днів. В результаті ви отримуєте рішення про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки у власність, післі чого відбувається реєстрація права власності на землю Міністерством юстиції. У результаті ви отримуєте інформаційна довідку Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Важливо Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, в тому числі з-поміж учасників російсько-української війни, члени сімей загиблих звільняються від сплати земельного податку.