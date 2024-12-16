Чому картопля знову дорожчає

Після невеликого періоду стабілізації, пов'язаного зі збільшенням експорту, ціни на картоплю почали зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Так, зараз вони вже декларують ціни на картоплю в діапазоні 22 – 30 гривень за кілограм (0,53 – 0,72 долара за кілограм), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

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Оператори ринку пов'язують активізацію торгової активності в даному сегменті із збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.

Важливо! При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у даному сегменті, проте зізнаються, що різкого подорожчання не варто очікувати.

Аналітики зазначають, що на сьогодні картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року.

Головною причиною спаду виробництва цієї культури стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період.