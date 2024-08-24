Хто має право купувати земельний пай

Ринок землі в Україні відкрився 1 липня 2021 року, і з того часу користується великою популярністю, передає 24 Канал. Громадяни України отримали можливість купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення.

Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

громадяни України;

створені та зареєстровані в Україні юридичні особи;

держава;

територіальні громади;

банки в порядку звернення стягнення на земельні ділянки як на предмет застави.

Важливо Іноземні приватні особи і компанії та особи без громадянства не мають права користуватись послугами земельного ринку України.

Скільки нині коштує земельний пай

Експерти зазначають, що з моменту відкриття ринку було укладено понад 172,8 тисяч угод купівлі-продажу сукупною площею майже 380,5 тисяч гектар землі. Це 1,08% сільськогосподарських земель на підконтрольних Україні територіях. Лише 0,5% ділянок змінили своє цільове призначення після переходу до рук нових власників.

З 2021 року вартість землі зросла на 10%. Станом на липень 2024 року, згідно з даними Opendatabot, в середньому гектар орної землі коштує 51 248 гривень.