Хто має право купувати земельний пай
Ринок землі в Україні відкрився 1 липня 2021 року, і з того часу користується великою популярністю, передає 24 Канал. Громадяни України отримали можливість купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення.
Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
- громадяни України;
- створені та зареєстровані в Україні юридичні особи;
- держава;
- територіальні громади;
- банки в порядку звернення стягнення на земельні ділянки як на предмет застави.
Важливо Іноземні приватні особи і компанії та особи без громадянства не мають права користуватись послугами земельного ринку України.
Скільки нині коштує земельний пай
Експерти зазначають, що з моменту відкриття ринку було укладено понад 172,8 тисяч угод купівлі-продажу сукупною площею майже 380,5 тисяч гектар землі. Це 1,08% сільськогосподарських земель на підконтрольних Україні територіях. Лише 0,5% ділянок змінили своє цільове призначення після переходу до рук нових власників.
З 2021 року вартість землі зросла на 10%. Станом на липень 2024 року, згідно з даними Opendatabot, в середньому гектар орної землі коштує 51 248 гривень.