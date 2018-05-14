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США могут ввести санкции против стран Евросоюза: известна причина

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Санкции США против ЕС
Санкции США против ЕС / dengi-info.com

Из-за выхода США из ядерного соглашения Соединенные Штаты могут ввести санкции против европейских стран, которые сотрудничают с Ираном.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет CNN.

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Кроме европейских компаний, под ограничения могут попасть и американские, ведущие бизнес с Тегераном. Такое решение могут принять в связи с выходом Вашингтона из ядерного соглашения.

Президент Дональд Трамп заявил, что считает Иран спонсором терроризма и расширил персональные санкции против него.

Некоторые страны ЕС раскритиковали решение главы Белого Дома. В ответ на это Тегеран поставил ультиматум другим участникам сделки, чтобы те нашли решение проблемы и возместили причиненный ущерб.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015-го года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Сделка предоставила международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должно быть вывезено.

Теги: Новости политики Санкции Новости США Евросоюз Европа
Источник: 24 Канал
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