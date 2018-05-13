Из-за санкций против Ирана цена на топливо может вырасти на 20%

Действия американского президента могут ударить по кошелькам каждого украинца. Ведь цены на бензин уже до конца года могут вырасти на 20 процентов.

Выход из ядерного соглашения и введение санкций – главные месседжи Американского президента на этой неделе. И все, вроде из-за того, что Иран втайне готовил ядерное оружие. ЕС, в отличие от соединенных штатов, не выявил нарушений со стороны Ирана. И поэтому представители Евросоюза уже публично критикуют позицию Трампа и заявляют, что будут игнорировать новые американские санкции.

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Из-за ядерных скандалов, Ирану не привыкать к санкцям и международному давлению. За последние 22 года резолюции относительно Ирана, ООН подписывало уже пять раз. И из-за этого страна несла миллиардные убытки. Однако, эксперты убеждены - на этот раз, ситуация не такая уж и однозначная.

За президентства Обамы, Европа полностью перестала покупать иранскую нефть. А также были уменьшены покупки со стороны Китая, Индии и Японии. Тогда Иран терял до одного миллиона барреля в день! Сегодня же Китай, Индия и Европа не сотрудничают и результат может быть совсем другим,

– сказал экс-исполнительный директор корпорации Shell Робин Миллс.

Решение США выйти из ядерного соглашения, все же привело к подорожанию нефти. Сейчас цена достигла уровня 2014 года – 77 долларов за баррель. И по прогнозам экспертов, уже к концу года стоимость нефти может вырасти до 100 долларов. Соответственно и цена на топливо, до 20 процентов может поползти в гору. В переформатировании рынка, эксперты выделяют несколько заинтересованных сторон – в том числе США и Россию. Ведь нефть именно этих стран – и должна восполнить дефицит рынка.