Несмотря на санкции США российская компания будет продавать Ирану самолеты

В России авиационная компания "Сухой" будет продолжать продавать самолеты Sukhoi Superjet 100 иранским авиалиниям. Они будут делать это несмотря на санкции США.

Об этом сообщает издание Sputnik, пишет Громадское радио.

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В апреле 2018 года российская компания подписала договор с иранскими авиалиниями. Согласно документам, Иран должен получить 40 самолетов для двух авиалиний до 2022 года

Глава компании Александр Рубцов говорит, что в следующие месяцы его компания может начать поставлять обновленную версию самолетов. Из-за санкций компании Boeing и Airbus потеряют около 40 миллиардов долларов. Для российских авиакомпаний это может быть хорошим шансом занять пустое место на зарубежном рынке, пишет Sputnik.

Напомним, 8 мая Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести "самые жесткие экономические санкции". 10 мая стало известно, что Соединенные Штаты собираются ввести дополнительные санкции против Ирана уже на следующей неделе.