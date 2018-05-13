В США подумывают о введении санкций против украинских чиновников: названа причина

В США обсуждают введение санкций против украинских чиновников, которые тормозят реформы. Конкретные имена могут прозвучать через месяц-полтора.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на три независимых источника, знакомых с процессом.

Эксперты в США отмечают, что в Украине изменилось общество, но не политики.

Читайте также: В Германии назвали условие отмены санкций против России

Конечно, специалисты видят, кто что делает в Украине. Заметнее всего – что МВФ не дал сейчас в течение года ни одного транша из-за того, что Украина не выполнила главного условия: независимый Антикоррупционный суд,

– заявил аналитик Атлантического совета Андерс Аслунд.

По данным трех разных знакомых с процессом источников в США, в Вашингтоне в последнее время ведутся разговоры о введении санкций против украинских чиновников, которые тормозят реформы в государстве. Так, основания для беспокойства есть у членов партий, которые составляют коалицию в Верховной Раде, однако не одобряют необходимых для реформ законов. Конкретные имена политиков могут прозвучать через 1-1,5 месяца.

Отметим, что в посольстве Украины в США о таких инициативах знают, как и о главном источнике их происхождения.

Относительно санкций против украинцев или украинских компаний – я знаю, что такие дискуссии уже ведутся где-то полтора года, наверное. И в основном привозят эти идеи с предложениями таких санкций в Вашингтон украинские политики,

– рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, при этом не озвучив конкретных фамилий.

Читайте также: ЕС ввел санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, – Порошенко

Сейчас озвучиваются разные возможные даты введения санкций, однако не все верят, что эти разговоры приведут к конкретным действиям.

"Я не слышал серьезных дискуссий по этому. Я думаю, что сейчас фокус внимания – на антироссийских санкциях, ведь четко понятно, что они имеют желаемый эффект", – заявил экс-специалист института США по региональному развитию Стивен Никс.