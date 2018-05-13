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У США подумують про введення санкцій проти українських чиновників: названа причина

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США можуть ввести санкції проти українських політиків
США можуть ввести санкції проти українських політиків / 24 Канал

У США обговорюють введення санкцій проти українських чиновників, які гальмують реформи. Конкретні імена можуть пролунати через місяць-півтора.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на три незалежна джерела, обізнані з процесом.

Експерти у США наголошують, що в Україні змінилося суспільство, але не політики.

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Звичайно, фахівці бачать, хто що робить в Україні. Найпомітніше – що МВФ не дав зараз протягом року жодного траншу через те, що Україна не виконала головної умови: незалежний Антикорупційний суд,
– заявив аналітик Атлантичної ради Андерс Аслунд.

За даними трьох різних обізнаних із процесом джерел у США, у Вашингтоні останнім часом точаться розмови про введення санкцій проти українських чиновників, які гальмують реформи у державі. Так, підстави непокоїтися є у членів партій, які складають коаліцію у Верховній Раді, проте не схвалюють необхідних для реформ законів. Конкретні імена політиків можуть пролунати через 1-1,5 місяця.

Зазначимо, що у посольстві України у США про такі ініціативи знають, як і про головне джерело їх походження.

Щодо санкцій проти українців чи українських компаній – я знаю, що такі дискусії вже ведуться десь півтора роки, мабуть. І в основному привозять ці ідеї з пропозиціями таких санкцій до Вашингтона українські політики,
– розповів посол України у США Валерій Чалий, при цьому не озвучивши конкретних прізвищ.

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Наразі озвучуються різні можливі дати введення санкцій, проте не всі вірять, що ці розмови призведуть до конкретних дій.

"Я не чув серйозних дискусій щодо цього. Я думаю, що зараз фокус уваги – на антиросійських санкціях, адже чітко зрозуміло, що вони мають бажаний ефект", – заявив екс-спеціаліст інституту США з регіонального розвитку Стівен Нікс.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Санкції Реформи Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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