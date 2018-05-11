У Німеччині назвали умову для скасування санкцій проти Росії

Санкції, які Німеччина ввела проти Російської Федерації через її агресію в Україні, збережуться доти, доки не буде усунена причина їх запровадження.

Про це заявив міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

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За словами німецького чиновника, поки Москва не перестане проводити свою агресивну політику щодо України, зняття санкцій не може бути.

"Після анексії Криму ми, європейці, разом зі США ввели санкції. Вони будуть діяти, поки зберігається причина", – наголосив Альтмаєр.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.



2 травня Петро Порошенко заявив, що Україна також готується до запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, які будуть пов’язані як із застосуванням хімічної зброї в центрі Європи, так і з проведенням незаконних виборів президента на території окупованого Криму.