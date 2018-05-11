В Германии назвали условие отмены санкций с России

Санкции, которые Германия ввела против Российской Федерации за ее агрессию в Украине, сохранятся до тех пор, пока не будет устранена причина их введения.

Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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По словам немецкого чиновника, пока Москва не перестанет проводить свою агрессивную политику в отношении Украины, снятия санкций быть не может.



"После аннексии Крыма мы, европейцы, вместе с США ввели санкции. Они будут действовать, пока сохраняется причина", – подчеркнул Альтмаер.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей. Вследствие санкций российские олигархи всего за один день потеряли по меньшей мере 12 миллиардов долларов.



2 мая Петр Порошенко заявил, что Украина также готовится к внедрению новых санкций против Российской Федерации, которые будут связаны как с применением химического оружия в центре Европы, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма.