США расширили список санкций против приближенных к Путину олигархов: перечень

Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В перечне олигархи приближенных к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

По данным Bloomberg, в списке бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг.

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В отношении должностных лиц и топ-чиновников, то в перечне глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, президент- председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Всего – семь российских бизнесменов и двенадцать компаний, а также семнадцать российских чиновников.

Из компаний – "Рособоронэкспорт", EN + Group, "Ренова" и "Газпром Бурение".

Санкции касаются возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, а также дел в Украине и Сирии.

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