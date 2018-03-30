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Деньги Путина на Западе: эксперт назвал действенные методы наказания России

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Западу необходимо
Западу необходимо "взяться" за деньги Путина, которые он туда перевел / lajkit.cz

Выдворением российских дипломатов из 27 стран в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не испугаешь Путина. Чтобы по-настоящему наказать Россию, Западу необходимо "взяться" за деньги главы Кремля, которые он хранит в оффшорах.

Об этом в статье для The Washington Post пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Для начала, считает эксперт, нужно разобраться с проблемой анонимного владения имуществом.

Путин и его друзья нажили колоссальные состояния не для того, чтобы ими пользоваться, а скорее, чтобы сохранить власть в России. Ирония в том, что, ослабив право собственности в РФ, они – как и другие русские – могут уберечь свои капиталы только за рубежом, в странах, где царит верховенство закона, разрешено анонимное владение имуществом, а финансовая сфера достаточно большая, чтобы вместить их гигантские капиталы,
– объясняет аналитик.

Ослунд отмечает, что только две страны – США и Великобритания – могут "приютить у себя большую часть оффшорного богатства русских", поскольку позволяют анонимные инвестиции в недвижимость в большом масштабе.

29 стран уже требуют полностью раскрывать информацию о собственниках-бенефициарах, однако в Великобритании премьер-министр Тереза ​​Мэй "не проявляет никакого интереса к такому шагу даже после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери", возмущается автор публикации.

Эксперт рекомендует Конгрессу США принять один из двух законопроектов, которые уже внесены, соответственно, в Сенат и в Палату представителей – это "Акт о настоящей транспарентности инкорпорации" и "Акт против терроризма и незаконных финансов".

Путин сам сообщил нам, какие санкции ему сильно навредили: он постоянно жалуется на "Закон Магнитского" от 2012 года и санкции, наложенные на его петербургских друзей в марте 2014-го за их роль в российской оккупации Крыма,
– акцентирует внимание Ослунд, подчеркивая, что эти законы и постановления оказались все же не очень эффективными.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. По состоянию на 30 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Санкции Высылка российских дипломатов Великобритания Деньги
Источник: 24 Канал
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