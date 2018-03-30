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Гроші Путіна на Заході: експерт назвав дієві методи покарання Росії

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Заходу необхідно
Заходу необхідно "взятися" за гроші Путіна, які він туди перевів / lajkit.cz

Видворення російських дипломатів із 27 країн у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері не налякають Путіна. Аби по-справжньому покарати Росію, Заходу необхідно "взятися" за гроші глави Кремля, які він зберігає в офшорах.

Про це у статті для The Washington Post пише старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Для початку, вважає експерт, потрібно розібратися з проблемою анонімного володіння майном.

Путін і його друзі нажили колосальні статки не для того, щоб ними користуватися, а швидше, щоб зберегти владу в Росії. Іронія в тому, що, послабивши право власності в РФ, вони – як й інші росіяни можуть уберегти свої капітали тільки за кордоном, у країнах, де панує верховенство закону, дозволене анонімне володіння майном, а фінансова сфера досить велика, щоб вмістити їхні гігантські капітали,
пояснює аналітик.

Ослунд наголошує, що лише дві країни США і Британія можуть "прихистити у себе більшу частину офшорного багатства росіян", оскільки дозволяють анонімні інвестиції в нерухомість у великому масштабі.

29 країн вже вимагають повністю розкривати інформацію про власників-бенефіціарів, однак у Британії прем'єр-міністр Тереза Мей "не проявляє ніякого інтересу до такого кроку навіть після застосування нервово-паралітичної речовини в Солсбері", обурюється автор публікації.

Експерт рекомендує Конгресу США ухвалити один з двох законопроектів, які вже внесені, відповідно, в Сенат і в Палату представників – це "Акт про справжню транспарентність інкорпорації" та "Акт проти тероризму і незаконних фінансів".

Путін сам повідомив нам, які санкції йому найсильніше нашкодили: він невпинно скаржиться на "Закон Магнітського" від 2012 року і санкції, накладені на його петербурзьких приятелів у березні 2014-го за їхню роль у російській окупації Криму,
акцентує увагу Ослунд, підкреслюючи, що ці закони і постанови виявилися все ж не дуже ефективними.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Станом на 30 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Санкції Видворення російських дипломатів Новини США Великобританія Гроші
Джерело: 24 Канал
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