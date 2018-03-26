Британські депутати візьмуться за офшори Путіна у відповідь на отруєння Скрипаля, – ЗМІ

Комітет у закордонних справах Парламенту Великої Британії може ввести санкції щодо офшорних капіталів Володимира Путіна та його наближених як відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері.

Комітет розпочав розслідування у зв'язку із серією вбивств на території Великобританії, в яких підозрюють Росію. Їхньою кульмінацією став напад на Скрипаля та вбивство російського бізнесмена-емігранта Миколи Глушкова, пише BuzzFeed.

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Британські законодавці зосередяться на російських капіталах, розміщених у скандально відомих податкових гаванях на Кайманових, Бермудських і Британських Віргінських островах, зауважує видання.

"У підозрілих смертях у Великобританії та в усьому світі є очевидна закономірність, виявлена в минулому році BuzzFeed (йдеться про вбивства 14 російських політичних втікачів на території Британії – "24"). Напад на Скрипаля і вбивство Миколи Глушкова її тільки підтвердили. Очевидно, що ми не можемо закрити очі на ці злодіяння. У відповідь Сполучене Королівство не буде порушувати закон, але при цьому не слід дивитися крізь пальці на використання наших фінансових та юридичних служб для приховування капіталів РФ у підконтрольних нам юрисдикціях", – пояснив глава Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії Том Тагендхат.

Як зазначається, Комітет проведе перше парламентське слухання у цій справі в середу о 16:45 за київським часом.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



Додамо, що 68-річного Миколу Глушкова знайшли мертвим увечері 12 березня у Лондоні. Він був одним із найближчих соратників російського бізнесмена Бориса Березовського та колишнім заступником генерального директора компанії "Аерофлот". Останні роки він проживав у Великобританії, де в 2010 році отримав політичний притулок. Зокрема, у 2011 році свідчив у суді проти Романа Абрамовича за справою, яку розпочав ще Березовський. Окрім цього, вів власне розслідування щодо смерті свого близького друга.