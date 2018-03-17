Вбивство російського бізнесмена у Лондоні: з'явились деталі

Російського бізнесмена Миколу Глушкова, якого знайшли мертвим у власному будинку в Лондоні, задушили повідком для собаки.

За даними британських слідчих, колишній бізнес-партнер Березовського помер від "здавлювання шиї", повідомляє The Independent.

Окрім того, у поліції заявили, що наразі немає жодних підстав вважати, що смерть Миколи Глушкова та замах на вбивство екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля між собою пов'язані.

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До слова, Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за фактом вбивства Глушкова.

Як відомо, Микола Глушков жив у Британії останні кілька років – тут йому надали політичний притулок. Оскільки у Росії його звинувачували у масових розкраданнях в державній авіакомпанії "Аерофлот". У 90-х роках він був заступником її директора.

Окрім того, Микола Глушков працював у компанії "ЛогоВАЗ", яка належала ворогу Путіна №1 Борису Березовському.

Нагадаємо, увечері 12 березня у Лондоні знайшли мертвим одного із найближчих соратників російського бізнесмена Бориса Березовського та колишнього заступника генерального директора компанії "Аерофлот" 68-річного Миколу Глушкова.