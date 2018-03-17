Убийство российского бизнесмена в Лондоне: появились детали

Российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки.

По данным британских следователей, бывший бизнес-партнер Березовского умер от "сдавливания шеи", сообщает The Independent.

Кроме того, в полиции заявили, что пока нет никаких оснований считать, что смерть Николая Глушкова и покушение на убийство экс-шпиона РФ Сергея Скрипача между собой связаны.

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К слову, Следственный комитет России открыл уголовное производство по факту убийства Глушкова.

Как известно, Николай Глушков жил в Великобритании последние несколько лет – здесь ему предоставили политическое убежище. Поскольку в России его обвиняли в массовых хищениях в государственной авиакомпании "Аэрофлот". В 90-х годах он был заместителем ее директора.

Кроме того, Николай Глушков работал в компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала врагу Путина №1 Борису Березовскому.

Напомним, вечером 12 апреля в Лондоне нашли мертвым одного из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского и бывшего заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" 68-летнего Николая Глушкова.