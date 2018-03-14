Відповідь Британії на отруєння Скрипаля не зупинить Путіна, – The Guardian

Реакція прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії була слабкою, а заходи проти Росії, оприлюднені Палатою громад у середу, 14 березня, скромними.

Глава уряду Британії могла зробити більше, аби "приструнити" Кремль, пише The Guardian.

Як покарання за отруєння Скрипаля, за яким "або безпосередньо, або опосередковано" стоїть Москва, 23 російських дипломатів висилають із Великобританії. Мей назвала це найбільшою односторонньої висилкою за 30 років.

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Окрім того, призупинено всі дипломатичні контакти високого рівня з Росією, в тому числі скасовано візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Британія оголосила бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у РФ. Також будуть заморожуватися російські активи у разі, якщо вони шкодитимуть безпеці Британії. Посиляться і перевірки приватних авіарейсів, а також вантажоперевезень з РФ

Однак усі ці заходи, які насправді є логічними, не зупинять діяльність російських шпигунів та їхніх таємних операцій у Британії, йдеться у статті.

Ніякі із тих заходів проти Росії, які анонсувала Мей, не зупинять Путіна у вчиненні нових злочинів, схожих до того, що сталося у Сослбері,

– зазначає британська газета.

Чиновників у Москві мало хвилює відсутність британської знаті на Чемпіонаті світу з футболу. Вони не нервуватимуть і з приводу обвинувачень щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, або про обіцянку Сполученого Королівства розірвати двосторонні контакти на вищому рівні. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров не приховує своєї ненависті до Великобританії, продовжує автор публікації.

Навпаки, стратегія Кремля полягає в посиленні дипломатичної кризи між двома країнами. Російське посольство у Британії назвало видворення своїх працівників "ворожою акцією", "абсолютно неприйнятним, невиправданим та короткозорим кроком". Чиновники РФ "роздуватимуть" цю тему як до президентських виборів, які відбудуться 18 березня, так і після них.

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Проте є одна сфера, де російська еліта вразлива. Російські олігархи зберігають свої гроші на Заході, більша частина яких відмивається в Лондоні через корпорації та банки Великобританії. Весь клас британських фахівців обслуговує російських багатіїв, включно з адвокатами, керівниками щодо зв'язків із громадськістю, фірмами з нерухомості та бухгалтерами. Ця остання група створює складні офшорні структури, що використовуються для відмивання грошей. Мей про них не загадала,

– зауважує The Guardian.

У своїх відповідях на питання про те, що робити з російськими грошима у Британії, Мей була нечітка. (...) Хоча вона могла б заморозити розкішну нерухомість таких магнатів, як Алішер Усманов, або Ігор Шувалов, віце-прем'єр-міністра Росії, чия лондонська квартира виходить на Міністерство оборони. Вона цього не зробила, акцентує увагу британська газета.

Якщо Скрипаль чи його донька помре, Мей може вжити додаткових заходів, до прикладу – вислати посла Росії у Великобританії Олександра Яковенка. Тим часом британські громадяни в Москві можуть розраховувати на напружені дні і місяці, констатує видання.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.



У свою чергу, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.



Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.