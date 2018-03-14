Жителів Великобританії попередили про антибританські настрої і прояви агресії у Росії

Міністерство закордонних справ Великобританії попередило жителів королівства про можливі ризики поїздок до Росії через політичну напруженість між двома країнами.

Повідомляє Інтерфакс.

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Тим громадянам Великобританії, які планують поїхати в Росію, рекомендують "виявляти пильність" і "уникати будь-яких демонстрацій і акцій протесту".

Також в МЗС застерегли громадян від відкритого висловлювання своєї політичної позиції під час поїздок до Росії.

Через зростаючу напруженость між Великобританією і Росією ви повинні усвідомлювати про можливі антибританські настрої і прояви агресії в даний час,

– йдеться в заяві МЗС.

У цій заяві також наголошується, що у британського посольства в Москві немає інформації про якісь складнощі для британців під час поїздок по Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.



В свою чергу, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.



14 березня, стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.