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Жителей Великобритании предупредили о антибританских настроениях и проявлениях агрессии в России

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Жителей Великобритании предупредили о антибританских настроениях и проявлениях агрессии в России
Жителей Великобритании предупредили о антибританских настроениях и проявлениях агрессии в России / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило жителей королевства о возможных рисках поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами.

Сообщает Интерфакс.

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Тем гражданам Великобритании, которые планируют поехать в Россию, рекомендуют "проявлять бдительность" и "избегать любых демонстраций и акций протеста".

Также в МИД предостерегли граждан от открытого высказывания своей политической позиции во время поездок в Россию.

Из-за растущей напряженности между Великобританией и Россией вы должны осознавать о возможных антибританских настроениях и проявлениях агрессии в настоящее время,
– говорится в заявлении МИД.

В этом заявлении также отмечается, что у британского посольства в Москве нет информации о каких-то сложностях для британцев во время поездок по России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.
Сегодня, 14 марта, стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости политики
Источник: 24 Канал
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