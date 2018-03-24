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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Лідери ЄС отримали докази російського сліду в отруєнні екс-розвідника Скрипаля, – Меркель

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Ангела Меркель
Ангела Меркель

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей представила лідерам ЄС певні докази російського сліду в справі про отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляють "РІА Новини України".

Однак, відповідаючи на питання журналістів, якими саме доказами поділилася британський прем'єр, які б вказували на російський слід у цій справі, Меркель не дала чіткої відповіді, заявивши "Тереза Мей представила нам певні докази".

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У той же час президент Франції Еммануель Макрон розповів дещо більше. За його словами, Мей надала докази, що речовина, яка був отруєний Сергій Скрипаль та його донька, виготовлена у Росії.

"Великобританія поділилася з усіма державами-членами Євросоюзу елементами доказів, про які вони дізналися. Францію попросили про технічне співробітництво, на це було дано позитивну відповідь. Ми прийшли до тих самих висновків, що і наші британські партнери. Цей висновок дозволяє цілком зрозуміло встановити, що походження речовини, яка була застосована, походить з Росії", – сказав Макрон

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

До слова, Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Ангела Меркель Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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