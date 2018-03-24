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Лидеры ЕС получили доказательства российского следа в отравлении Скрипаля, – Меркель

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Ангела Меркель
Ангела Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщают "РИА Новости Украина".

Однако, отвечая на вопрос журналистов, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, которые бы указывали на российский след в этом деле, Меркель не дала четкого ответа, заявив "Тереза Мэй представила нам определенные доказательства".

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В то же время президент Франции Эммануэль Макрона рассказал несколько больше. По его словам, Мэй предоставила доказательства, что вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, изготовленная в России.

"Великобритания вчера поделилась со всеми государствами-членами Евросоюза элементами доказательств, о которых они узнали. Францию попросили о техническом сотрудничестве, на это был дан положительный ответ. Мы пришли к тем же выводам, что и наши британские партнеры. Этот вывод позволяет совершено ясно установить, что происхождение вещества, которое было применено, проистекает из России", – сказал Макрон/

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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