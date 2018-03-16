Джонсон заявил, что Путин, вероятно, отдал приказ отравить Скрипаля
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал действующий хозяин Кремля Владимир Путин.
Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.
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"Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со времен Второй Мировой войны", – подчеркнул дипломат.
По его словам, вещество, которым отравили экс-шпиона, было произведено в России и там же оно незаконно хранилось.
Кроме того, Джонсон подчеркнул, это понятно, что атаку организовала именно Россия.
"Мы ничего не имеем против самих русских. То, что сейчас происходит, не должно провоцировать русофобию. У нас есть конфликт с путинским Кремлем и с его решением", – добавил глава МИД Британии.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.
Кто такой Сергей Скрипаль?
Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.