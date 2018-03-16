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ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

В России придумали оправдание по новой версии отравления Скрипаля

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В России подвергли сомнению версию Британии об отравлении Скрипаля
В России подвергли сомнению версию Британии об отравлении Скрипаля / Соцсети

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН и военный эксперт Игорь Никулин утверждает, что отравление бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля осуществляли не спецслужбы. Кроме того, он заверил, что "Новичок" никак не мог попасть в Великобританию в чемодане его дочери Юлии.

Соответствующие его слова передает информационное агентство "РИА Новости".

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Так, по его словам, информация британских СМИ о том, что вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могло попасть в Великобританию в чемодане его дочери Юлии, не соответствует действительности.

"Я думаю, что это маловероятно, так как это вещество, в отличие от того же газа "Зарин", трудно применить незаметно. Оно имеет резкий и неприятный запах. "Зарин" – без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что газ "Новичок" не пролонгированного действия, поэтому если человеку после контакта с ним не уколоть антидот, то он погибнет и у него не будет шансов выжить.

"Поэтому, кто бы это ни сделал, он выполнил неквалифицированную работу, подвергнув риску большое количество непричастных людей. Это не похоже на действия спецслужб. Если Британия намерена добиваться истины в этом деле, то она должна привлечь российских специалистов, предоставить какие-то доказательства, например контейнер, в котором находился газ, а такие утверждения, которые сделала премьер Тереза ​​Мэй, они вызывают удивление", – резюмировал Никулин.

Специалист по химическому оружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин также не верит, что яд мог попасть в страну в чемодане Юлии Скрипаль, передает РБК.

"Следы были обнаружены в чемодане и в нескольких заведениях в Солсбери, то есть если ей и подбросили контейнер, то он должен был подтекать, что неправдоподобно. Также возникает вопрос, как они целые сутки провели без расстройств здоровья. В таком случае Скрипаль бы потеряла сознание прямо дома, рядом с чемоданом. Они потеряли сознание в общественном месте. К тому же вместе с ними тут же был отравлен полицейский. Он не лазил в чемодан Юлии Скрипаль", – говорит он.

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Также Уткин утверждает, что "Новичок" имеет специфический запах и желтоватый цвет, который не заметить невозможно, поэтому единственный вариант по перевозке вещества – это контейнер или снаряд с активацией.

Синтезировать "Новичок" могли не только на территории России. Владеть его формулой вполне могут спецслужбы США, поскольку именно США в 1990-е годы утилизировали объект у города Нукус в Узбекистане, где синтезировалось это вещество. В теории они могли забрать себе его образцы, технологический регламент, аппаратуру. Вообще синтезировать это вещество мог любой опытный химик. Никто и не подтвердил, что структуры в составе "Новичка" являются уникально токсичными. Самое ядовитое вещество нервно-паралитического типа "Табун" как раз имеет в своей структуре связь фосфор – азот,
– подчеркнул специалист.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания отравление
Источник: 24 Канал
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