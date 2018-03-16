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Отравление Сергея Скрипаля: СМИ выяснили интересную версию

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Отравление Сергей Скрипаля
Отравление Сергей Скрипаля

Вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могло попасть в Великобританию в чемодане его дочери Юлии.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

СМИ отмечает, что 3 марта дочь экс-разведчика прилетела из России.

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Также источники отметили, что токсином была пропитана всю одежда и другие вещи Юлии.

Так, по одной из версий, в Москве в квартиру Юлии проникли люди и оставили опасное вещество в ее вещах.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия. Она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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