Отравление Сергея Скрипаля: СМИ выяснили интересную версию
Вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могло попасть в Великобританию в чемодане его дочери Юлии.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
СМИ отмечает, что 3 марта дочь экс-разведчика прилетела из России.
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Также источники отметили, что токсином была пропитана всю одежда и другие вещи Юлии.
Так, по одной из версий, в Москве в квартиру Юлии проникли люди и оставили опасное вещество в ее вещах.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия. Она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов.
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