Как отравление Скрипаля повлияет на Украину: объяснение политолога

Очередной скандал разгорелся на фоне президентских выборов. Если европейские страны все-таки откажутся от российского газа, то в свою очередь Украина потеряет доход, потому что зарабатывает на транзите в Европу.

Об этом сообщил в эфир 24 Канала политолог-международник Питер Залмаев.

"Думаю, что говорить сейчас об отказе закупки российского газа со стороны европейских государств рано. Германия на это не согласится, учитывая заявления Меркель за последние 12 месяцев, ведь она имеет намерение продолжить газовые отношения с Россией. Что касается усиления санкций против России со стороны Европы – об этом тоже еще рано говорить", – подчеркнул политолог.

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По его словам, если посмотреть на историю 10 летней давности, когда был отравлен Литвиненко, резкий поток негатива государств мы не заметили. Не смотря на эмоциональную реакцию Терезы Мэй и британского руководства, страна ограничена в своих действиях. Что касается расширения этого дипломатического демарша на другие страны ЕС, то популисты которые занимают пророссийскую позицию, набирают силу.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия. И по этой причине это она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов. 15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов.