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Эксперт рассказал, кто мог изготовить газ, которым отравили Скрипаля

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Отравление Скрипаля
Отравление Скрипаля / Фото из открытых источников

Эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что нервно-паралитический химический агент "Новичок" был разработан и изготовлен в Шиханах, городе в центральной России, где находится военное научно-исследовательское учреждение.

Об этом заявил эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет The Guardian.

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Он сообщил, что эта информация содержится в докладе, представленном несколько лет назад Россией международному органу, который контролирует химическое оружие – Организации по запрещению химического оружия

Эксперт отметил, что в других странах бывшего Советского Союза "Новичок" найти невозможно.

Организация по запрещению химического оружия должна как можно быстрее добраться до Солсбери для независимого расследования, а затем отправиться в Россию, чтобы посетить город Шиханы. Если РФ нечего скрывать, зачем им запрещать это? Я думаю, что Путин сделал свою первую большую ошибку за долгое время,
– сказал Бреттон-Гордон.

Напомним, Сергея Скрипаля, его дочь и полицейского госпитализировали в Британии в начале марта. Подозревают, что их отравили боевым химическим веществом, которое происходит из России. Официальный Лондон из-за этого уже высылает из страны российских дипломатов.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России
Источник: 24 Канал
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