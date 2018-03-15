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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Експерт розповів, хто міг виготовити газ, яким отруїли Скрипаля

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Отруєння Скрипаля
Отруєння Скрипаля / Фото з вільних джерел

Експерт британської армії з хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон, заявив, що нервово-паралітичний хімічний агент "Новічок" був розроблений і виготовлений в Шиханах, місті в центральній Росії, де знаходиться військова науково-дослідна установа.

Про це заявив експерт британської армії з хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон, пише The Guardian.

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Він повідомив, що ця інформація міститься в доповіді, представленій кілька років тому Росією міжнародного органу, який контролює хімічну зброю – Організації із заборони хімічної зброї

Експерт зазначив, що в інших країнах колишнього Радянського Союзу "Новічок" знайти неможливо.

Організації із заборони хімічної зброї повинна якомога швидше дістатися до Солсбері для незалежного розслідування, а потім відправитися в Росію, щоб відвідати місто Шихани. Якщо РФ нема чого приховувати, навіщо їм забороняти це? Я думаю, що Путін зробив свою першу велику помилку за довгий час,
– сказав Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, Сергія Скрипаля його доньку та поліцейського госпіталізували в Британії на початку березня. Підозрюють, що їх отруїли бойовою хімічною речовиною, яка походить із Росії. Офіційний Лондон через це вже висилає з країни російських дипломатів.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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