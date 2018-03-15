"Обязательно": Лавров пообещал выслать британских дипломатов из России

В ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов. Такой шаг будет ответом Кремля на аналогичные действия Лондона в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет "Медуза".

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Как отметил "дипломат", это произойдет "обязательно", однако точных сроков он не обнародовал.

По его словам, высылка британских дипломатов состоится "вскоре".

Заметим, что подробно объявить об ответных мерах в адрес Великобритании глава российского МИД пообещал после того, как доведет их до сведения Лондона.

В то же время Лавров назвал британские обвинения по делу Скрипаля голословными, безосновательными и наглыми.



"Для них (Великобритании – "24") не признание – царица доказательств, а подозрение, что они сами выдвигают, должно восприниматься всем мировым сообществом как царица доказательств. Так дело не пойдет. Мы будем отстаивать международное право и аргументов у наших партнеров мы не видим", – добавил он.

К слову, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция Москвы на действия Лондона "не заставит себя ждать".

"Предложения по мерам против Британии будут формулироваться в министерстве иностранных дел, других ведомствах. Но окончательное решение, конечно, будет принимать президент. Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который в наибольшей степени отвечает интересам России", – отметил "голос Путина".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.