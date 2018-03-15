22:12
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

"Обязательно": Лавров пообещал выслать британских дипломатов из России

586 Читати новину українською
Сергей Лавров
Сергей Лавров / Getty Images

В ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов. Такой шаг будет ответом Кремля на аналогичные действия Лондона в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет "Медуза".

Читайте также: Собчак требует санкций против "друзей Путина" из-за отравления Скрипаля

Как отметил "дипломат", это произойдет "обязательно", однако точных сроков он не обнародовал.

По его словам, высылка британских дипломатов состоится "вскоре".

Заметим, что подробно объявить об ответных мерах в адрес Великобритании глава российского МИД пообещал после того, как доведет их до сведения Лондона.

В то же время Лавров назвал британские обвинения по делу Скрипаля голословными, безосновательными и наглыми.

"Для них (Великобритании – "24") не признание – царица доказательств, а подозрение, что они сами выдвигают, должно восприниматься всем мировым сообществом как царица доказательств. Так дело не пойдет. Мы будем отстаивать международное право и аргументов у наших партнеров мы не видим", – добавил он.

К слову, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция Москвы на действия Лондона "не заставит себя ждать".

"Предложения по мерам против Британии будут формулироваться в министерстве иностранных дел, других ведомствах. Но окончательное решение, конечно, будет принимать президент. Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который в наибольшей степени отвечает интересам России", – отметил "голос Путина".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
сегодня, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 246
Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
сегодня, 20:01 Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
Борис Немировський 317
Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
сегодня, 19:01 Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
Яніна Ткачук 243
Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
сегодня, 18:00 Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
Соломія Ніколайчук 2768
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сегодня, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 477
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук