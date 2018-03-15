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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

"Обов'язково": Лавров пообіцяв вислати британських дипломатів з Росії

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Сергій Лавров
Сергій Лавров / Getty Images

Найближчим часом Росія збирається вислати з країни британських дипломатів. Такий крок буде відповіддю Кремля на аналогічні дії Лондона у зв'язку зі справою щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише "Медуза".

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Як наголосив "дипломат", це станеться "обов’язково", однак точних термінів він не оприлюднив.

За його словами, висилка британських дипломатів відбудеться "незабаром".

Зауважимо, що детально оголосити про заходи у відповідь на адресу Великобританії очільник російського МЗС пообіцяв після того, як доведе їх до Лондона.

Водночас Лавров назвав британські звинувачення у справі Скрипаля голослівними, безпідставними та нахабними.

"Для них (Великобританії — "24") не визнання — цариця доказів, а підозра, що вони самі висувають, має сприйматися всім світовим співтовариством як цариця доказів. Так справа не піде. Ми будемо відстоювати міжнародне право та аргументів у наших партнерів ми не бачимо", — додав він.

До слова, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що реакція Москви на дії Лондона "не змусить себе чекати".

"Пропозиції щодо заходів проти Британії будуть формулюватися в міністерстві закордонних справ, інших відомствах. Але остаточне рішення, звичайно, ухвалюватиме президент. Немає ніяких сумнівів, що він вибере той варіант, який найбільшим чином відповідає інтересам Росії", — зазначив "голос Путіна".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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