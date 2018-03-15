Як отруєння Скрипаля вплине на Україну: пояснення політолога

Черговий скандал розгорівся на тлі президентських виборів. Якщо європейські країни таки відмовляться від російського газу, то у свою чергу Україна втратить дохід, бо заробляє на транзиті до Європи.

Про це повідомив у ефір 24 Каналу політолог-міжнародник Пітер Залмаєв.

"Думаю, що говорити зараз про відмову закупівлі російського газу зі сторони європейських держав рано. Німеччина на це не погодиться, враховуючи заяву Меркель за останні 12 місяців, адже вона має наміри продовжити газові відносини з Росією. Що стосується посилення санкцій проти Росії зі сторони Європи – про це теж ще рано казати", – наголосив політолог.

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За його словами, якщо подивитися на історію 10 річної давності, коли був отруєний Литвиненко, різкий потік негативу держав ми не помітили. Не дивлячись на емоційну реакцію Терези Мей і британського керівництва, то країна обмежена у своїх діях. Що стосується розширення цього дипломатичного демаршу на інші країни ЄС, то популісти які займають проросійську позицію набирають силу.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія. І через це вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів. 15 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом Росія збирається вислати з країни британських дипломатів.