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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Отруєння Сергія Скрипаля: ЗМІ з’ясували цікаву версію

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Отруєння Сергій Скрипаля
Отруєння Сергій Скрипаля

Речовина, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля, могла потрапити до Великобританії в валізі його дочки Юлії.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела у спецслужбах.

ЗМІ зазначає, що 3 березня дочка екс-розвідника прилетіла з Росії.

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Також джерела відзначили, що токсином був просякнутий весь одяг та інші речі Юлії.

Так, за однією з версій, у Москві у квартиру Юлії проникли люди та залишили небезпечну речовину у її речах.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія. Вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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