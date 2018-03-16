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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

У Росії придумали виправдання щодо нової версії отруєння Скрипаля

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У Росії піддали сумніву версії Британії щодо отруєння Скрипаля
У Росії піддали сумніву версії Британії щодо отруєння Скрипаля / Соцмережі

Колишній член комісії з біологічної зброї ООН і військовий експерт Ігор Нікулін переконує, що отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля здійснювали не спецслужби. Крім того, він запевнив, що "Новачок" ніяк не міг потрапити до Великої Британії у валізі його доньки Юлії.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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Так, за його словами, інформація британських ЗМІ про те, що речовина, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля, могла потрапити до Великобританії у валізі його дочки Юлії, не відповідає дійсності.

"Я думаю, що це малоймовірно, тому що цю речовину, на відміну від того ж газу "Зарин", важко застосувати непомітно. Воно має різкий і неприємний запах. "Зарин" – без кольору, без запаху, його можна застосувати непомітно, а ось цю речовину непомітно застосувати не можна", – зауважив експерт.

Водночас він додав, що газ "Новачок" не має пролонгованої дії, відтак якщо людині після контакту з ним не вколоти антидот, то вона загине та у неї не буде шансів вижити.

"Тому, хто б це не зробив, він виконав некваліфіковану роботу, піддавши ризику велику кількість непричетних людей. Це не схоже на дії спецслужб. Якщо Британія має намір домагатися істини в цій справі, то вона повинна привернути російських фахівців, надати якісь докази, наприклад контейнер, в якому перебував газ, а такі твердження, які зробила прем'єр Тереза Мей, вони викликають подив", — резюмував Нікулін.

Фахівець з хімічної зброї, колишній інспектор ООН в Іраку Антон Уткін також не вірить, що отрута могла потрапити у валізі Юлії Скрипаль, передає РБК.

"Сліди було виявлено у валізі і в декількох закладах в Солсбері, тобто якщо їй і підкинули контейнер, то він повинен був підтікати, що має неправдоподібний вигляд. Також виникає питання, як вони цілу добу провели без жодних розладів здоров’я. В такому випадку Скрипаль б втратила свідомість прямо вдома, поруч з валізою. Вони ж втратили свідомість в громадському місці. До того ж разом з ними тут же було отруєно поліцейського. Він же не лазив у валізу Юлії Скрипаль", – каже він.

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Також Уткін переконує, що "Новачок" має специфічний запах і жовтуватий колір, який не помітити неможливо, відтак єдиний варіант щодо перевезення речовини – це контейнер або снаряд з активацією.

Синтезувати "Новачок" могли не лише на території Росії. Володіти його формулою цілком можуть спецслужби США, оскільки саме США в 1990-і роки утилізували об'єкт біля міста Нукус в Узбекистані, де синтезувалася ця речовина. У теорії вони могли забрати собі його зразки, технологічний регламент, апаратуру. Взагалі синтезувати цю речовину міг будь-який досвідчений хімік. Ніхто і не підтвердив, що структури в складі "Новачка" є унікально токсичними. Найперша отруйна речовина нервово-паралітичного типу "Табун" якраз має у своїй структурі зв'язок фосфор – азот,
– підкреслив фахівець.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
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