Не лише Скрипаль і Литвиненко: з'явилася інформація про напад на ще одного російського агента

Колишній російський шпигун Борис Капрічков розповів подробиці спроби його отруїти з боку російських спецслужб. Інцидент стався понад 10 років тому у Новій Зеландії, де він тоді мешкав.

Про це пише The Times.

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Так, за словами колишнього агента, який зараз проживає під іншим ім'ям у Великобританії, але близько року до жовтня 2007 року жив у Новій Зеландії, під час поїздки туди він зіткнувся з "незнайомцем, який кинув йому в обличчя якусь речовину".

Я просто йшов, ніс сумку та дивився ліворуч від себе у вікна магазинів, але зауважив боковим зором, що до мене підійшов якийсь чоловік. Мав він вигляд звичайного жебрака. Він спробував схопити мою сумку, а потім я відчув, що мені в обличчя кинули якийсь пил, а цей жебрак просто пішов. Я пройшов ще десь 1500 метрів, а потім у мене почалося запаморочення та я мало не втратив свідомість. Мене кинуло у піт. Пізніше, увечері, у мене почався нежить. Згодом я звернувся до лікаря, який діагностував грип. Однак пізніше у мене випало все волосся на тілі та я схуднув на 30 кілограмів,

– розповів він.

Як підкреслює видання, у зв’язку із такими заявами поліція Нової Зеландії Розпочала перевірку. Крім того, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що проводить консультації з відповідними урядовими агентствами, намагаючись з'ясувати, що їм відомо про напад на Капрічкова.

"Ми наразі вивчаємо наші документи, щоб зрозуміти, яка інформація про пана Капрічкова у нас може бути. З огляду на історичний характер цієї справи, на виконання цього завдання, швидше за все, буде потрібно якийсь час", – зауважила вона.

До слова, колишній російський шпигун також сповістив, що п'ять тижнів тому отримав повідомлення від ФСБ з погрозами особисто на свою адресу, а також на адресу Сергія Скрипаля та інших подвійних агентів. Зокрема, у листі йшлося, що всі вони стануть "мішенями".