Про те, що Сольський подав у відставку, повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. Також він показав фото заяви міністра.
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Коли Сольського можуть відправити у відставку
За словами Стефанчука, заяву Миколу Сольського про відставку розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.
Сам Сольський поки що не коментував своє рішення про відставку. Однак нещодавно йому вручили підозру у незаконному заволодінні землями.