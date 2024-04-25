Про те, що Сольський подав у відставку, повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. Також він показав фото заяви міністра.

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Коли Сольського можуть відправити у відставку

За словами Стефанчука, заяву Миколу Сольського про відставку розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Довідка. Микола Сольський обіймає посаду Міністра аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 року.

Сам Сольський поки що не коментував своє рішення про відставку. Однак нещодавно йому вручили підозру у незаконному заволодінні землями.