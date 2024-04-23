Відповідну заяву Сольського опублікували на сторінці Міністерства. Політик також розкрив деякі деталі справи.

До теми Міністра Сольського викрили на заволодінні землею: йому повідомили про підозру

Сольський прокоментував вручення підозри

Міністр наголосив, що вручена підозра стосується періоду 2017 – 2018 років, коли він ще не був народним депутатом. Тоді Сольський будував кар'єру в юриспруденції та працював адвокатом.

Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017 – 2018 років, тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики,

– заявив Сольський.

За його словами, справа, яку розслідують детективи НАБУ та САП стосується суперечок 7-річної давнини. Сольський стверджує, що тоді державні підприємства та фізичні особи ділили земельні ділянки у суді. Як стверджує Сольський, рішення судів нібито констатують факт "відсутності права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ".

Водночас Сольський запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством. Окрім того, він стверджує, що всі дані для правоохоронців відкриті.

"Зі свого боку гарантую максимальну відкритість для встановлення істини, але і в цьому немає потреби – всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів", – наголосив Сольський.

Що відомо про справу, в якій фігурує Сольський