Соответствующее заявление Сольского опубликовали на странице Министерства. Политик также раскрыл некоторые детали дела.

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Сольский прокомментировал вручение подозрения

Министр отметил, что врученное подозрение касается периода 2017 – 2018 годов, когда он еще не был народным депутатом. Тогда Сольский строил карьеру в юриспруденции и работал адвокатом.

События, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне, и по которым распространяется информация в СМИ, касаются периода 2017 – 2018 годов, то есть во время когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики,

– заявил Сольский.

По его словам, дело, которое расследуют детективы НАБУ и САП касается споров 7-летней давности. Сольский утверждает, что тогда государственные предприятия и физические лица делили земельные участки в суде. Как утверждает Сольский, решения судов якобы констатируют факт "отсутствия права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ".

В то же время Сольский заверил, что готов сотрудничать со следствием. Кроме того, он утверждает, что все данные для правоохранителей открыты.

"Со своей стороны гарантирую максимальную открытость для установления истины, но и в этом нет необходимости – все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов", – отметил Сольский.

Что известно о деле, в котором фигурирует Сольский