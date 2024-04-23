Соответствующее заявление Сольского опубликовали на странице Министерства. Политик также раскрыл некоторые детали дела.
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Сольский прокомментировал вручение подозрения
Министр отметил, что врученное подозрение касается периода 2017 – 2018 годов, когда он еще не был народным депутатом. Тогда Сольский строил карьеру в юриспруденции и работал адвокатом.
События, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне, и по которым распространяется информация в СМИ, касаются периода 2017 – 2018 годов, то есть во время когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики,
– заявил Сольский.
По его словам, дело, которое расследуют детективы НАБУ и САП касается споров 7-летней давности. Сольский утверждает, что тогда государственные предприятия и физические лица делили земельные участки в суде. Как утверждает Сольский, решения судов якобы констатируют факт "отсутствия права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ".
В то же время Сольский заверил, что готов сотрудничать со следствием. Кроме того, он утверждает, что все данные для правоохранителей открыты.
"Со своей стороны гарантирую максимальную открытость для установления истины, но и в этом нет необходимости – все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов", – отметил Сольский.
Что известно о деле, в котором фигурирует Сольский
- Детективы НАБУ и САП 23 апреля сообщили, что экс-глава аграрного комитета Верховной Рады, действующего министра уличен в завладении государственной землей. По информации следователей, Сольский вместе с другими фигурантами завладел 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектара, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 миллиона гривен.
- Кроме того, злоумышленники также планировали присвоить еще 3282 гектара земли стоимостью около 190 миллионов гривен.
- В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили также должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы. О подозрениях уже сообщили Сольскому, а также еще 3 членам схемы. Продолжается также вручение подозрений и другим причастных к сделке с земельными участками.