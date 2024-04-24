Прокурор наполягала на тому, що засідання затягувати не варто, адже в справі Сольського багато підозрюваних. Проте суд все ж підтримав адвоката міністра через важливість роботи влади в період воєнного стану.
Читайте також Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві патрульного на Вінниччині
Коли продовжиться суд
Тепер засідання Вищого антикорупційного суду України відбудеться у четвер, 25 квітня.
Сам Микола Сольський біля будівлі суду заявив журналістам, що не вважає себе винним. Міністр не погоджується з обвинуваченням, що робив щось неправильно, поки був адвокатом у 2017 році.
Варто зазначити, що у цій справі підозрюють і заступника Сольського Маркіяна Дмитрасевича. Водночас він перебуває за кордоном і тому йому не вручили підозру.
Як розповіла журналістам речниця САП Ольга Постолюк, прокурори проситимуть про арешт Миколи Сольського, але з можливістю внесення застави.
Справа Сольського та корупція: що відомо
- 23 квітня НАБУ повідомило, що чинного міністра Сольского викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.
- Сольський разом з іншими фігурантами заволодів 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари.
- Про підозри вже повідомили Сольському, а також ще 3 членам схеми. Наразі триває також вручення підозр й іншим причетних до оборудки із земельними ділянками.
- Сам міністр наголосив, що вручена підозра стосується періоду 2017 – 2018 років, коли він ще не був народним депутатом. Тоді Сольський будував кар'єру в юриспруденції та працював адвокатом. Водночас Сольський запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством. Окрім того, він стверджує, що всі дані для правоохоронців відкриті.