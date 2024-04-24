Прокурор наполягала на тому, що засідання затягувати не варто, адже в справі Сольського багато підозрюваних. Проте суд все ж підтримав адвоката міністра через важливість роботи влади в період воєнного стану.

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Коли продовжиться суд

Тепер засідання Вищого антикорупційного суду України відбудеться у четвер, 25 квітня.

Сам Микола Сольський біля будівлі суду заявив журналістам, що не вважає себе винним. Міністр не погоджується з обвинуваченням, що робив щось неправильно, поки був адвокатом у 2017 році.

Варто зазначити, що у цій справі підозрюють і заступника Сольського Маркіяна Дмитрасевича. Водночас він перебуває за кордоном і тому йому не вручили підозру.

Як розповіла журналістам речниця САП Ольга Постолюк, прокурори проситимуть про арешт Миколи Сольського, але з можливістю внесення застави.

Справа Сольського та корупція: що відомо