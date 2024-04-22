Суд, на вимогу прокурорів, встановив для одного з підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині безальтернативний запобіжний захід. Він буде перебувати під вартою 60 днів без права внесення застави.

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Обрано запобіжний захід для Валерія Васілаке

Валерію Васілаке, одному із підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині, суд обрав запобіжний захід. За рішенням суду він перебуватиме два місяці під вартою без можливості внесення застави.

У залі суду він заявив, що в поліцейського стріляв не він, а його син.

Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив,

– сказав підозрюваний.

За словами Валерія Васілаке, зброю, яка була в автомобілі, вкрав син. Він зауважив, що вони не планували її продавати. Також він підтвердив, що він та його син планували перетнути кордон та виїхати до Молдови.

У Офісі генпрокурора розповіли, що підозрюваний – військовослужбовець, 1972 року народження. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Суд обрав запобіжний захід для Віталія Васілаке

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для другого підозрюваного, Віталія Васілаке. Його також відправили під варту на два місяці без можливості внесення застави.

У судовій залі підозрюваний зізнався, що напав на поліцейського, вважаючи, що в машині лише один правоохоронець. Проте, після удару, він зрозумів, що ще один поліцейський перебував у машині, і той відкрив вогонь у його батька.

Тоді він сховався за машину і почав стріляти. Відповідно до його свідчень, у машині було 20 гранат, розміщених по 10 у двох ящиках. Він мав намір закопати їх вдома у Чорномині, куди вони й їхали.

В Офісі Генпрокурора заявили, що підозрюваний також був військовослужобовим. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.