Підозрювані у вбивстві чоловіки є військовими однієї з військових частин Сухопутних військ. Наразі поліція оголосила план перехоплення та розшукує злочинців. Все, що відомо про стрілянину у Вінницькій області – розповідає 24 Канал.

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Напад на поліцейських

Стало відомо, що 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області правоохоронці зупинили авто Suzuki grand vitara темного кольору для перевірки документів. Всередині було двоє чоловіків у військовій формі.

Судячи з відео з нагрудних камер правоохоронців, спочатку розмова йшла досить спокійно. Водій та його пасажир віддали документи на перевірку, а потім пасажир вийшов з машини та відкрив багажника. Втім, вже за кілька хвилин чоловіки відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції, а його напарник зазнав поранення.

Запис з бодікамер поліцейських у Вінницькій області: дивіться відео

Поліцейська операція

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію для того, аби затримати підозрюваних у нападі. Правоохоронці написали, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги,

– зазначили у поліції.

Фото з місця злочину у Вінницькій області / фото Нацполіції

Підозрювані – військові

Як пишуть у мережі, нападниками можуть бути батько та син – Валерій та Віталій Васілаке. Зазначається, що батько був за кермом, а відкрив вогонь саме його син.

Валерій та Віталій Васілаке, які підозрюються у вбивстві / фото з мережі

На опублікованих у мережі відео з бодікамер поліцейського також чути, як чоловіки називаються військовослужбовцями 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Однак у Силах оборони Півдня заперечили це, зазначивши, що чоловіки не мають стосунку до бригади вже понад рік.

Проте Сухопутні сили підтвердили, що на відео справді військові однієї з їх військових частин.

На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського,

– написали вони.

У ЗСУ додали, що це непоправна втрата, а винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

Що відомо про загиблого

У Нацполіції повідомили, що загиблий поліцейський – 20-річний Максим Зарецький. Він був рядовим поліції інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління. Від отриманих поранень він загинув на місці.

Максим Зарецький загинув на місці від поранень / Нацполіція

З 2021 року хлопець навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Максим був єдиним сином у сім'ї.

Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем,

– наголосили у поліції.

Напарник Максима Зарецького – Максим Шарапанський, зазнав поранення. Як повідомили Суспільному джерела, його життю нічого не загрожує. Хлопець перебуває у Бершадській районній лікарні. Його травми незначні, вогнепальних поранень немає.

Реакції на злочин

Очільник МВС України Ігор Клименко зазначив, що неважливо хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини

Виправдання цьому злочину немає і не може бути Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону,

– написав він.

Міністр внутрішніх справ висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. Він додав, що цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає