Подозреваемые в убийстве мужчины являются военными одной из воинских частей Сухопутных войск. Сейчас полиция объявила план перехвата и разыскивает преступников. Все, что известно о стрельбе в Винницкой области – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Расстрел полицейского в Винницкой области: как эту ситуацию используют оккупанты

Нападение на полицейских

Стало известно, что 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТО Гайсинского района Винницкой области правоохранители остановили авто Suzuki Grand Vitara темного цвета для проверки документов. Внутри было двое мужчин в военной форме.

Судя по видео с нагрудных камер правоохранителей, сначала разговор шел достаточно спокойно. Водитель и его пассажир отдали документы на проверку, а затем пассажир вышел из машины и открыл багажник. Впрочем, уже через несколько минут мужчины открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции, а его напарник получил ранение.

Запись с бодикамер полицейских в Винницкой области: смотрите видео

Полицейская операция

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция для того, чтобы задержать подозреваемых в нападении. Правоохранители написали, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Принимаются меры для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к убийству нашего коллеги,

– отметили в полиции.

Фото с места преступления в Винницкой области / Фото Нацполиции

Подозреваемые – военные

Как пишут в сети, нападавшими могут быть отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. Отмечается, что отец был за рулем, а открыл огонь именно его сын.

Валерий и Виталий Василаке, которые подозреваются в убийстве / Фото из сети

На опубликованных в сети видео с бодикамеры полицейского также слышно, как мужчины называются военнослужащими 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Однако в Силах обороны Юга опровергли это, отметив, что мужчины не имеют отношения к бригаде уже более года.

Однако Сухопутные силы подтвердили, что на видео действительно военные одной из их воинских частей.

На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского,

– написали они.

В ВСУ добавили, что это невосполнимая потеря, а виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

Что известно о погибшем

В Нацполиции сообщили, что погибший полицейский – 20-летний Максим Зарецкий. Он был рядовым полиции инспектором сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 1 (Бершадь) Гайсинского райуправления. От полученных ранений он погиб на месте.

Максим Зарецкий погиб на месте от ранений / Нацполиция

С 2021 года парень учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции. Максим был единственным сыном в семье.

Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем,

– отметили в полиции.

Напарник Максима Зарецкого – Максим Шарапанский, получил ранение. Как сообщили Суспильному источники, его жизни ничего не угрожает. Парень находится в Бершадской районной больнице. Его травмы незначительные, огнестрельных ранений нет.

Реакции на преступление

Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что неважно кто и в какой одежде, в каком состоянии и по какой причине совершил это преступление.

Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона,

– написал он.

Министр внутренних дел выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского. Он добавил, что этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет.