Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що це – така собі "промоція допомоги Україні" з боку дивної людини. Він додав, що, зважаючи на вартість російської валюти, то мільйони рублів – це мало. За словами очільника Кемеровської області Росії, спонсорувати ЗСУ росіян змусили українські спецслужби.

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"Мені здається, що далеко не всі роблять помилку, коли фінансують Збройні Сили України на Кузбасі. Загалом це свідчить про те, що Росія не є однорідною країною, де всі виключно за те, щоб знищувати Україну. Поступово збільшується відсоток людей, які готові, щоб Росія мала інший вигляд. Так, це складний процес, і хотілося б його пришвидшити", – наголосив Подоляк.

Він зауважив, що напередодні повномасштабної війни й нині деякі країни продовжують наполягати, що в країні-агресорці – "найпотужніші спецслужби". Мовляв, вони усе контролюють та можуть проводити будь-які кампанії. Утім, вони це можуть робити у тих країнах, які не готові їм протидіяти максимально жорстко. Те, що готова робити Україна і вже робить на рівні СБУ та ГУР МО.

Це достатньо активні дії, вони призводять до певних позитивних наслідків,

– наголосив радник голови ОПУ.

Він додав, що створені потужні військові підрозділи з громадян Росії – це РДК та легіон "Свобода Росії". Їх модерує та консультує українська сторона. Російські добровольці активно працюють на території країни-агресорки, доводячи, що є альтернативна Росія.

"Так само і ці громадяни, які фінансують Україну, закупівлю дронів, вони також говорять про те, що є альтернативна Росія. Я думаю, що у міру того, як розвиватимуть події на лінії фронту, ми таких виступів бачитимемо набагато більше. Але тільки після того, як вже все буде зрозуміло в цій війні, все буде йти до фіналу, якась людина вийде і скаже, мовляв, "дивіться, це я ж реально теж допомагав Збройним Силам України, я займався промокампанією з фінансування ЗСУ", – зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! На дрони для ЗСУ донатять не лише мешканці Кузбасу, але й москвичі. Так у березні стало відомо, що до збору на ударно-розвідувальні БпЛА "Сич" для підрозділів ГУР МО долучилося 1538 росіян. Зокрема, 200 москвичів. Вони відсканували qr-код з екранів гаджетів та телевізорів.

Арешт заступника Шойгу у результаті дій ГУР