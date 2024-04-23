Речник російського диктатора Пєсков заявив, що Путіну вже доповіли про затримання Тимура Іванова, а Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це. Варто зазначити, що причини затримання доволі незвичні для російської верхівки.

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За що затримали Заступника Шойгу

Слідчий комітет Росії заявив, що Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара – частина 6 статті 290 КК. Подробиць справи відомство не навело. З огляду на статтю, мовиться про понад один мільйон рублів.

Також телеграм-канали пишуть, що наразі оперативники "проводять слідчі заходи" на дачі Іванова у Дагестані.

Коли саме затримали Іванова – невідомо. Ще вдень 23 квітня він був присутній на колегії Міноборони під проводом Сергія Шойгу.

Пропагандисти із посиланням на правоохоронні органи повідомляють, що слідство добиватиметься його арешту. Крім цього, разом з Івановим затримано ще трьох людей.

Що відомо про Тимура Іванова

Тимур Іванов – один із важливих учасників команди Сергія Шойгу. Він обіймає посаду заступника міністра оборони Росії з 2016 року.

До цього він три роки очолював АТ "Оборонбуд", підпорядкований міноборони країни-агресорки. Також він працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

У міноборони Іванов займався питаннями, пов'язаними з будівництвом, з-поміж усього він відповідав за створення головного храму збройних сил, парку "Патріот", космодрому "Східний", а після повномасштабного вторгнення в Україну – за проєкт з "відновлення" зруйнованого ж самими росіянами окупованого Маріуполя.

У 2023 році команда Навального у 2022 році знайшла в Іванова нерухомість у Москві, Підмосков'ї та Тверській області на загальну суму більше одного мільярда рублів.

Довідка. Іванов перебуває під санкціями США з березня 2022 року, а під санкціями ЄС – з жовтня 2022 року.