Ймовірно, диктатор ховається через страх перед терактами, але це лише одна з версій. Які ще можливі причини – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти, читайте далі у матеріалі.

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Голова Путіна – трофей для ІДІЛ

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що переховування Путіна не варто пов'язувати зі страшною загрозою для життя диктатора. Він назвав це просто "манією переслідування", яка характерна для багатьох диктаторів маніакального типу.

Водночас він не заперечує, що у Путіна є вороги, йому є чого боятися. Зокрема, ІДІЛ із задоволенням організувала б персональний теракт проти Путіна.

Голова Путіна була б прекрасним трофеєм для "Ісламської держави". Це одразу б підвищило капіталізацію на ринку терористичних послуг. А такий існує. Вони б могли отримати більше шансів на формування вербувальної мережі,

– зазначив Яковенко.

Кремль переховує Путіна саме до інавгурації – так вважає боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець. Він пов'язує це зі страхом перед терористичними актами.

Вже 7 травня має відбутися інавгурація Путіна, а 9 травня – традиційний "дєнь пабєди". Очевидно, що Кремль дуже побоюється будь-яких публічних виходів Путіна після терактів, які були здійснені.

"ФСБ "проспала" "Крокус Сіті Хол", маючи повний "розклад" теракту заздалегідь. Навіть американські спецслужби напередодні вказали точне місце теракту", – наголосив Березовець.

Варто нагадати! 22 березня під Москвою стався теракт у "Крокус Сіті Хол". Офіційно відповідальність за нього взяла на себе ІДІЛ. Однак Росія вперто наполягала, що винною є Україна.

Тарас Березовець про страхи Путіна: дивіться відео

Путіна хочуть "підлатати"

Однак страх перед терактами, на думку Тараса Березовця, не головна причина. Він вважає, що Кремль вирішив "підлатати" здоров'я Путіна перед інавгурацією.

Звісно, у Путіна є захворювання, зважаючи на його вік.

Його могли зараз покласти в "кремльовку", щоб "підлатати". Прокапати, підлікувати… Він хоче 7 травня (день інавгурації – 24 Канал) з'явитися сам, а не відправляти дублера, адже це день його тріумфу,

– сказав Березовець.

Відтак диктатор хоче бути 7 травня "як новенький" – прокапаний, підлікований, "підшитий".

"Він хоче з'явитися перед росіянами красивим і жвавим, щоб вселити у них віру, що дотягне до кінця 5 терміну і виграє війну проти України. Думаю, це і є основною причиною, чому його зараз сховали", – підсумував боєць ЗСУ Березовець.

Звісно, у медіа постійно з'являється інформація про хвороби Путіна. Однак не варто думати, що це суцільні фейки. Березовець навів у приклад Кадирова, про якого також спочатку ширилися чутки. Згодом все одно правда розкрилася, скільки б вони не кричали, що це фейки.

Про що мовиться. Вже не перший рік обговорюють серйозну хворобу чеченського лідера Рамзана Кадирова. Неофіційно відомо, що в січні 2019 року у нього діагностували "некроз підшлункової залози".



Російські опозиційні журналісти провели велике розслідування щодо стану чеченського лідера. Джерела, близькі до Кадирова, повідомили: "Навіть у тому випадку, якщо Кадиров зараз і одужає, – він буде вже ні живим, ні мертвим…". Відтак Кремль вже шукає йому заміну.

Та насправді малоймовірно, що вдасться Путіна привести до стану, який насправді йому вже давно не належить. Здається, у цьому випадку диктатору "цілюща крапельниця" не допоможе.

Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив, що диктатор за усі часи правління став зовсім іншою людиною. Він дуже змінився після першої інавгурації.

Фізично – це одне й те ж обличчя. Однак це вже зовсім інша людина, ніж 24 роки тому. На першій інавгурації він був "духовним сином", якого Єльцин підкладав Росії як "мерзенний подарунок" на наступні роки,

– сказав Жирнов.

Річ у тім, що у перші роки правління Путін ще відчував певну підтримку росіян, він почувався впевненіше. Зараз – все змінилось, він поводиться як самогубець.

"Зараз ми розуміємо, що це абсолютно нелегітимна людина з "замашками" диктатора. Однак я його навіть не визнаю диктатором. Диктатор – той, хто керує країною, а Путіну це не вдається, він боїться своєї країни. Путін займається вбивством своєї країни та самогубством", – підсумував Жирнов.

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Боїться, що ATACMS долетить

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зазначила, що переховування Путіна пов'язане з допомогою Україні від США. Путін точно не очікував цього рішення.

Важливо! США 20 квітня ухвалили рішення про виділення Україні військової допомоги, мовиться про понад 60 мільярдів доларів. Щодо надання ракет ATACMS, які так потрібні Україні, ще достеменно невідомо. Президент США погодить це рішення, якщо вирішить, що ракетні комплекси великої дальності не зашкодять нацбезпеці та інтересам США.

Ймовірно, після рішення США про допомогу Україні Путін геть "розкис".

Звісно, що є для чого "засунутись" в бункер. Раптом ATACMS долетить до Ново-Огорьово? Уявляєте, яка буде несподіванка?

– сказала Курносова.

Водночас боєць ЗСУ Тарас Березовець додав, що у Кремля не було плану "Б" щодо рішення США про допомогу Україні. Це підтверджує розгубленість та агресія, яка вилилась зі сторінок соцмереж Дмитра Медведєва, Марії Захарової та Дмитра Пєскова.

"Вони розгублено почали кричати, мовляв, що це "шабаш" і вони дадуть відповідь", – зауважив Березовець.

Допомога Україні надійде швидко – вже за лічені дні чи тижні після підписання документа Джо Байденом. Звісно, це дуже лякає Владіміра Путіна.

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Експрацівник КДБ Сергій Жирнов підсумував, що інавгурація Путіна вже зіпсована – саме рішення США цьому посприяло.

Йому зіпсували інавгурацію самим фактом, що ця допомога проголосована. Він боявся, що це рішення буде прийнято перед виборами в Росії. Цього не сталося, але інавгурацію встигли зіпсувати,

– наголосив Жирнов.

Він також погоджується, що це помітно по істеричній реакції Росії на рішення США. Пакет допомоги проголосували дуже неочікувано для Росії, тому інавгурація у будь-якому разі вже зіпсована.