Про це йдеться в розслідуванні російських опозиційних журналістів, передає 24 Канал. За даними видання, в січні 2019 року Кадирову вперше поставили діагноз "некроз підшлункової залози".

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"Невелике нездужання"

Ось уже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато запитань. Той факт, що Кадиров хворий, офіційно заперечується насамперед ним самим і його оточенням,

– йдеться у матеріалі.

Водночас важко не помічати зміни у зовнішності Кадирова та його часті відпустки у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю".

Спочатку він повідомляв про "невелике нездужання", температуру і грип, за яких йому чомусь "крапельниці ставили всього два дні. На цьому моменті лікування банальної застуди крапельницями вже викликало у багатьох здивування.

Постійні зникнення Кадирова

Ще більше питань з'явилось восени 2019 року. Тоді жовтні Кадиров зник із публічного поля, а мережею ширились повідомлення про поганий стан здоров'я глави Чечні, пов'язаний нібито з його отруєнням.

Журналісти повідомляють, що саме з 2019 року щонайменше двічі на рік Кадиров почав проходити регулярні, зокрема й хірургічні, процедури в ЦКЛ Управління справами президента Росії.

В січні 2020 року Кадиров знову змушений був взяти відпустку у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю". І знову, за офіційною версією, у Кадирова були "дрібні проблеми зі здоров'ям", які, проте, знову лікували "курсом крапельниць" у Москві.

Різке погіршення

Навесні 2022 року стан здоров'я Кадирова став стрімко погіршуватися.

Навіть найбільш неуважний спостерігач не міг не помітити, як унаслідок відмови нирок і застою рідини в легенях (наслідки основного захворювання) Кадиров збільшився в розмірах у півтора рази. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту, у нього з'явилася моторошна задишка, він став насилу говорити, повільно ходити, занадто тепло для чеченського клімату одягатися,

– пишуть автори розслідування.

Вже у вересні того ж року, за даними видання, Кадиров потрапив у реанімацію. Офіційно російські ЗМІ повідомляли, що Кадиров "у відрядженні".

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За даними джерел серед лікарів, в ході проведення загального обстеження були отримані дані МРТ мозку, результати якої "привели близьких Кадирова в пригнічений стан".

Колишнього лідера вже не буде, хвороба буде серйозно впливати. Навіть у тому випадку, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим…

– повідомляють джерела, близькі до Кадирова.

Хто стане наступником

У разі смерті Кадирова, або втрати ним дієздатності, наступним лідером Чечні може стати Апти Алаудінов. Зараз він очолює спецназ АХМАТ та був одним з головних спікерів з'їзді "Єдиної Росії". У січні з'явилася новина, що Алаудінов став довіреною особою Путіна на президентських виборах, а в лютому глава Чечні привітав його з чудовим закінченням навчання в Академії Генштабу ЗС Росії.

У березні Алаудінов успішно завершив переговори про перехід кістяка ПВК "Вагнер" до очолюваного ним спецназу "Ахмат". А потім Путін підписав наказ про призначення Алаудінова на посаду заступника начальника Головного управління з військово-політичної роботи міноборони Росії.

Раніше Кадиров дозволив силовикам ліквідовувати без суду та слідства не тільки підозрюваних у здійсненні злочину, але і їхніх родичів. Путін очікувано ніяк на це не відреагував, адже Кадиров користується недоторканністю та робить абсолютно все, що йому заманеться.