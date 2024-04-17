Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман повідомив 24 Каналу, що можливі дві причини такого призначення: перший – Кадиров хоче поставити своїх людей в міністерстві оборони, бо він з цього матиме певну вигоду для різних справ. Другий – Кадиров хоче позбутися Алаудінова і намагається "пропхати" його в Москву.

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До речі, ця традиція існує ще з радянських часів.

Якщо хтось був незадоволений чиновниками та керівниками національних республік, їх швидко відправляли до Москви на якусь вторинну посаду. А в Москві вони губляться та жодної реальної влади не матимуть,

– сказав Ейдман.

За його словами, це ні на що серйозно не вплине і не є якоюсь надважливою зміною, бо які б місця вони там не займали, нічого не зміниться і краще вони не воюватимуть.

Головне завдання Кадирова

Політолог підкреслив, що початкове завдання лідера Чечні – забезпечувати себе та свою владу грошима.

Він має великий потік фінансів, що йде з російського бюджету до Чечні. І Кадиров стежить, щоб цей потік не втік випадково в інший бік повз його палац. Він тримається на фінансових потоках, бо підкуповує цими грошима нукерів, які тримають його владу на своїх автоматах та багнетах. Якщо вони перестануть отримувати гроші, вони перестануть йому служити і одразу його розірвуть,

– наголосив він.

Кадирову, звичайно ж, потрібні люди в різних федеральних структурах, які б забезпечували безперебійне постачання грошима для нього та його підрозділів.

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