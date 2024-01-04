Кадиров дозволив силовикам ліквідовувати без суду та слідства не тільки підозрюваних у здійсненні злочину, але і їхніх родичів. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що кровна помста, яку повертає Кадирова, це відкат до родоплемінного суспільства. Примітно, що цю заяву Кадиров проголосив офіційно під час наради зі співробітниками МВС та росгвардії Чечні.

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Буде платити гігантську данину

Водночас чекати з приводу цього заяви від Путіна не варто. Його повністю влаштовує існування всередині Росії дикого, архаїчного, середньовічного анклаву, який живе за своїми правилами.

Для Путіна головне – це постійне декларування з боку Кадирова вірності очільнику Кремля. До того ж Кадиров певною мірою тримає в підпорядкуванні путінському режиму не тільки Чечню, але й Північний Кавказ,

– наголосив опозиційний журналіст.

За цю вірність Путін, на думку Яковенко, як і раніше, буде платити гігантську данину Кадирову, завдяки чому глава Чечні зможе підтримувати існування своїх бойовиків та ще й частково підгодовувати верхівку чеченського населення.

Зверніть увагу! Напередодні нового року так званий глава Чечні під час наради зі співробітниками МВС та росгвардії республіки віддав наказ: якщо хтось вчинить злочин та вб'є "співробітника поліції чи гостя республіки", то за це вбивство обов'язково має бути відплата. Навіть якщо не вдасться знайти самого злочинця, то відповісти за його дії повинні будуть родичі. Кадиров наголосив, що в Чечні споконвіку є традиція, якщо не було знайдено винного, "помста оголошувалась його братові, батькові". Крім того, Кадиров вважає неприйнятним той факт, що родичі злочинця та вбивці, зрікаються його та не несуть відповідальності.

Ланцюговий пес Путіна

Водночас Кадирова ненавидять всі силовики в Москві, адже він дійсно користується недоторканністю та робить абсолютно все що, йому заманеться на території Чечні, а також інших регіонів. Це не може не викликати роздратування та обурення. Однак публічно це не демонструється.

Ба більше, Кадиров навіть втручається в питання зовнішньої політики, робить заяви щодо глав іноземних держав. Це також йому дозволяється, тому що він є ланцюговим псом Путіна.

"Проте якщо Кадиров вирішить претендувати на щось більше, зокрема посісти кремлівський трон, його просто ліквідують. У цьому немає сумнівів ні в кого", – наголосив Ігор Яковенко.

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